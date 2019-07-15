Смартфон Redmi 7A от Xiaomi анонсирован в Европе

Ранее этот аппарат был анонсирован Индии, а теперь Redmi 7A ожидается на европейском рынке по доступной цене. Устройство является представителем бюджетного уровня функциональных телефонов.





Пока дата выхода в продажу Redmi A7 не подтверждена, известно, что европейские пользователи могут стать владельцами модели 7A по разумным ценам.

Европейская цена Redmi 7A:

— версия 2/16 ГБ — 99 евро;

— версия 3/32 ГБ — 119 евро.

Смартфоны выходят в черном и синем цветах уже в августе.

Технические характеристики Redmi 7A: 5,45-дюймовый дисплей — 1440x720 пикселей, восьмиядерный Snapdragon 439, графический процессор Adreno 505 GPU, память 2/16 ГБ или 3/32 ГБ, зарядная батарея 4000 мАч, поддержка Android 9 и MIUI 10, а также Dual SIM. Оптическая система: задняя камера 12 Мп со светодиодной вспышкой и фронтальная – 5 Мп.

Напомним, Xiaomi уже выпустила в Индии бюджетный смартфон Redmi 7A с процессором SoC Snapdragon 730. Именно своим процессором эта модель отличается от китайской версии. В Индии новинка продается всего за 20 000 рупий — $290. Учитывая тот факт, что SoC Snapdragon 730 является второй по производительности платформой в серии процессоров Qualcomm, выпуск Redmi 7A с Snapdragon 730 считается невероятным событием.