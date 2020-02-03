Супербюджетный телефон-монстр Lava Z53

Представленный аппарат Lava Z53 будет доступен всего за $80. Пользователями телефона станут пользователи Индии. Компания Lava на мобильном рынке работает давно, хотя и не активно. Производитель нарушил длительное молчание и появился со своим новым телефоном.





Продукт привлекает внимание гигантским экраном, при этом только дисплей телефона оценили за $80. Телефон укомплектован 6,1-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 720р, задней камерой 8 Мп с технологией ToF и фронтальной камерой 5 Мп.

Бюджетная модель работает от зарядной батареи 4120 мАч. Также телефон оснащен 4G LTE-разъёмом. Новинка поддерживает работу двух SIM-карт и сервисы Wi-Fi, Bluetooth, GPS и Google Assistant.

В аппаратной начинке установлен процессор MediaTek Helio P22. Безопасность данных обеспечивается системой распознавания лиц, она работает скоростью 0,4 секунды.

Напомним, многие китайские телефоны с аналогичными показателями и дизайном продаются за $150. Это первый телефон, выпущенный под лозунгом Game Over по высокобюджетной цене. Телефон из коробки выйдет с Android 9.0 Pie. О продажах в других регионах пока речи не идёт.



