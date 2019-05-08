Смартфон Honor 20 Lite оказался намного дешевле

Пользователи ожидали, что новинка будет предлагаться за более высокую стоимость. Этот новый смартфон базируется на фирменном SoC Kirin 710, а также получил параметры памяти 4/128 ГБ.





Интересно, что производитель выпустил в Европе Honor 20 Lite ещё до дебюта своих флагманских аппаратов Honor 20 и 20 Pro, до премьеры этих моделей нужно будет потерпеть несколько недель. Первыми пользователями Honor 20 Lite станут британские потребители. Затем модель будет доступна в Индии и Юго-Восточной Азии, где продажи стартует уже 14 мая. Этот «народный» флагман будет доступен всего 250 евро, а не за 280, как ранее было заявлено.

Honor 20 Lite имеет 6,21-дюймовый дисплей — 2340x1080 пикселей, на экране есть традиционный каплевидный вырез с фронтальной камерой 32 Мп. Оптические возможности смартфона поддерживает тройная основная камера с датчиком изображения 24 Мп и объективом с F/1,8. Камера в состоянии делать видеозапись со скоростью 480 к/с. Второй и третий модули оснащены датчиками 8 и 2 Мп соответственно.

Аппарат получился долгоиграющим благодаря зарядной батареи 3400 мАч, поддерживается и быстрая подзарядка. Однако в смартфоне отсутствуют некоторые привычные разъёмы, но имеется разъём для наушников. Доступ к данным обеспечивает сканер отпечатков, он размещен на тыльной стороне корпуса. Смартфон используется на свежих платформах Android и EMUI.





Модель будет представлена в двух сногсшибательных цветах Midnight Black и Phantom Blue. Однако корпус в градиентовых цветах нуждается в защите, поэтому пользователям нужно будет купить чехол для защиты корпуса от потертостей.

Напомним, до настоящего момента подробные характеристики Honor 20 и 20 Pro остаются в тайне, возможно, 21 мая будут обнародованы официальные данные аппаратов, а пока в центре внимания экспертов и пользователей находится Honor 20 Lite – первый телефон с флагманскими возможностями и по приемлемой цене.