Apple начинает наступление по всем направлениям

Компания возобновила производство дешевого iPhone SE и первые аппараты уже в продаже. Пока не понятно, пользуется ли именно этот продукт Apple достаточно большим спросом? Возможно, что компания планирует улучшить свои показатели за счёт дешевых iPhone.





Выпущенный в 2016 году iPhone SE Apple переделала, но каким способом, не уточняется. Поэтому этот перезапуск можно оценить в качестве чисто коммерческого проекта.

iPhone SE с 4-дюймовым дисплеем сейчас доступен лишь в США. К аппарату предлагаются льготные SIM-карты от американских операторов T-Mobile, Verizon, TracFone и AT & T. Компания оценила версию бюджетного айфона с 32 Гб за $249, а модель с 128 Гб – за $299.

Насколько данный перезапуск будет успешным покажет время. Ведь на современном рынке сейчас огромный выбор из аппаратов за $300, которые предлагают совершенный и прекрасный набор опций.

Компания получила разрешение властей Индии на строительство собственного завода Foxconn. Аналогичное предприятие работает и в Китае. По заявлению Apple, открытие такого предприятия в стране позволяет разработчику снизить производственные затраты почти на 40%, айфоны станут более доступным телефоном для пользователей.





Сможет ли Apple добиться успеха в Индии, пока трудно ответить. Производитель айфонов хочет сделать свои телефоны конкурентоспособными с более популярными в Индии смартфонами Galaxy M30 и Redmi 7.