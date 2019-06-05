Появился браслет с тонометром Infinix XBand 3

Кажется, у Xiaomi Mi Band 4 появился достойный конкурент. Представленный фитнес-браслет получил функцию измерения артериального давления человека. Первыми обладателями браслета с тонометром Infinix XBand 3 станут жители Индии. Если браслет Xiaomi только ждет своего официального представления, то этот вышел уже в продажу.



Infinix Xband 3 оснащен цветным 0,96-дюймовым экраном — разрешение 160х80 пикселей, корпус часов водостойкий. Также в браслет импортированы датчики для определения частоты сердечных сокращений и артериального давления. Пользователям предлагается купить браслет за 1599 рупий ($23).

На экране Infinix Xband 3 отображаются яркие и красочные значки уведомлений и событий. Пользователи смогут контролировать не только частоту сердечных сокращений, но и уровень кислорода в крови и артериальное давление.

Корпус устройства защищен по стандарту IP67, он не пропускает воду и грязь, а гибкий ремешок является гипоаллергенным. Работу браслета обеспечивает аккумулятор 90 мАч, который держит заряд в ожидании 20 дней и при постоянном использовании 10 дней. Браслет имеет модуль Bluetooth 4.1 и его можно синхронизировать с телефонами под управлением, начиная с платформ iOS 9 и Android 4. В памяти браслета сохраняются данные за 7 дней.

Дополнительные функции браслета: измерение количества шагов, отслеживание сна и данные о потреблении калорий, отображение времени / даты, будильника, погоды, уведомлений смартфона (вызов, календарь, текстовые уведомления, оповещения приложений), сидячее напоминание, управление музыкой, а также дистанционное управление камерой смартфона.



