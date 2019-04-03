В Индии производятся iPhone 7

Теперь страна с самым быстро растущим мобильным рынком включилась в производство айфонов. Утверждается, что стоимость производства iPhone 7 обойдется намного дешевле в Индии, чем поставки аппаратов, которые при импортировании облагаются пошлинами.





В Индии компания Apple занимается изготовлением iPhone 7, ранее стороны договорились в местной линейке выпускать модели iPhone SE и 6s. Скорее всего, американский производитель будет расширять свое производство в этой стране из-за намерения создать именно в Индии альтернативный производственный центр вместо Китая. Ведь американо-китайская таможенная война затягивается.

Модели iPhone 7 производятся в одном из крупных индийских городов Бангалоре и они будут предлагаться местным потребителям. Компания уже заявила, что будет строить свои планы в духе долгосрочного сотрудничества с Индией. Свой локальный проект компания назвала «Make in India».





Известно, что iPhone 7 является для Apple бюджетным продуктом с невысоким коммерческим риском. Поэтому компания и переводит производство модели в Индию. Напомним, цена iPhone 7 на данный момент составляет $550. Затем будет рассмотрен вопрос перехода на сборку других продуктов, отметил представитель IDC India Навкендер Сингх. Кроме того, сэкономленные благодаря данному проекту деньги Apple направит на развитие своих мощностей и рынка в Индии.





Однако Apple даже в Индии не станет снижать цену iPhone 7. Компания направить свои силы на проведение более наступательного маркетинга в регионе. Производство бюджетного iPhone 7 в стране будет осуществлять компания Wistron, с которой американская сторона ранее заключила договор о продаже других моделей Apple iPhone SE и 6s.