Смартфоны Nokia получат поддержку 5G

Как и большинство производителей мобильной индустрии, компания закрыла отчёт за первый квартал существенными убытками, теперь Nokia должна искать решение для выхода из кризиса. В руководстве решили поставить на развитие выпуска смартфонов для сети 5G.





Напомним, у компании Nokia финансовый год полностью совпадает с календарным, производитель обнародовал итоги первого квартала 2019 года. За этот период компания заработала общий доход 5,032 млрд. евро. Хотя это и на 2% больше ранее полученного дохода компании за 2018 г., изменение курса валют данный рост превращает в убыток. Таким образом, компания в годовом отношении получила прибыль меньше на 2%. Nokia завершила квартал с потерями в 542 млн. евро, за прошлый год компания «заработала» убытки по итогам первого квартала всего 336 млн. евро.

Однако производитель не намерен сосредотачиваться на этом показателе, менеджеры призывают экспертов оценить деятельность компании в декабре, изучив полный отчет за год.





В компании уверены, что развертывание 5G во многих регионах подстегнет рынок смартфонов и увеличит пользовательский спрос на смартфоны компании с поддержкой сети нового поколения, в результате финансовые показатели компании должны улучшиться.

Напомним, тяжелые времена сейчас переживают такие монстры индустрии Apple, Samsung и Huawei, которые также развивают производство смартфонов с 5G-модемами. Хотя из этих компания пока только Apple не заявила четко о своих планах относительно 5G. Не понятно, будет ли представлен айфон с поддержкой пятого поколения сетей в 2019 году. Хотя известный аналитик и инсайдер Ming-Chu Kuo утверждает, что компания Apple будет работать с Samsung и Qualcomm, чтобы наладить поставки модемного оборудования для 5G. В сегменте смартфонов для 5G, похоже, развернется настоящая битва титанов.

