HMD Global: смартфон Nokia 7 Plus не передает данные

Вслед за гигантом индустрии Huawei производитель смартфонов под именитым брендом Nokia 7 Plus обвинен в сборе и передаче информации в Китай. Компания длительное время отмалчивалась, но пришло время выступить с официальным комментарием.





Утверждение, что Nokia 7 Plu используется в Китае для передачи данных было в повестке дня многих СМИ в течение нескольких дней. HMD Global гарантирует, что личные данные пользователей смартфонов не передаются в третьи руки. В компании подробно изучили данную ситуацию, которая инициировала бурное обсуждение. В результате проверок установлено, что владельцы этих моделей после активации своих аппаратов в других странах по ошибке были добавлены в один из программных пакетов Nokia 7 Plus для жителей Китая. Таким образом, их данные по активации отправлялись на другой сервер.

Обнаруженную уязвимость компания сама заметила и исправила ещё в феврале. Все затронутые смартфоны немедленно получили обновления, которые устранили ошибки.

В HMD Global уточнили, что когда смартфон активируется в первый раз, аппарат собирает единожды информацию об активации, это позволяет компании запустить программу гарантии на Nokia 7 Plus.





В компании уверяют, что HMD Global очень серьезно относится к вопросам обеспечения конфиденциальности данных и безопасности пользователей. Напомним, впервые эту ситуацию обнаружил пользователь в Норвегии.