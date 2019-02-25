На MWC 2019 показали стодолларовый Nokia 1 Plus

Бюджетный смартфон является самым первым телефоном с интерфейсом Android 9. Новинка ожидалась на MWC 2019. Производитель обещал установить коммерческую цену Nokia 1 Plus не выше $100.





Ранее компания разработала другого представителя серии – модель Nokia 1. По оценкам, данный смартфон стоит больше установленной стоимости, ведь он имеет увеличенный 5,45-дюймовый дисплей — 960х480 пикселей. Также аппарат будет использовать более мощный аккумулятор 2500 мАч.

Кроме наличия в аппарате Android 9 (Go edition), разработчики обещают, что операционная платформа смартфона будет каждый месяц обновляться и имеет самую свежую функциональную систему.

Nokia 1 Plus оснащен однокристальной MediaTek MT6739, графикой CPU ARM Cortex-A53, 1/8 Гб, microSD. Смартфон отличается улучшенной оптической системой: камера имеет датчик изображения 8 Мп, а фронтальная — 5 Мп. Селфи-камера работает в режиме Beauty. Задний корпус смартфона является сменным, пользователи могут менять цветные крышки.





На выставке официально представлен и прекрасный камерофон Nokia 9 PureView – это первая модель в мобильном мире с пятью камерами. Оптическая часть представляет собой систему из пятискоростных камер, которые разработаны по технологии Light, а также она дополнена датчиком 3D ToF.