Появились снимки смартфона Nokia 9 PureView

Новый Nokia 9 PureView пользователи ждали несколько месяцев. Производитель смартфона HMD Global проведет официальное мероприятие в дни Mobile World Congress. Компания готова показать устройство, хотя официальные снимки аппарата уже появились в сети.





Ранее инсайдеры обнародовали цену и возможные сроки релиза этого флагмана. Интересно, что Nokia 9 PureView является первым продуктом в индустрии с пентакамерой.

Его стоимость будет составлять почти 799 евро. Кстати, цена аппарата может меняться в зависимости от региона, например, для европейского рынка рекомендованная цена — 749 евро. Первыми владельцами Nokia 9 PureView станут европейцы, а потом его смогут купить жители США и Азии.





Устройство Nokia 9 PureView получает SoC Snapdragon 845, современный 5,99-дюймовый экран, объём памяти 6/128 Гб. Аккумулятор телефона можно будет зарядить по технологии беспроводной зарядки. На задней части смартфона размещены сразу пять камер, четыре из них — 16 + 16 + 8 + 5 Мп оптические модули, а пятая – 12-мегапиксельная. В устройстве используется Android 9 и аккумулятор 4150 мАч. Корпус аппарата является водонепроницаемым и пыленепроницаемым.