HMD переводит бренд Nokia в Финляндию

В американо-китайской торговой войне ставки повышаются. Власти США теперь взялись за интеллектуальную собственность компании Huawei. Возможно, поэтому другие компании Китая решили подстраховаться, так, HMD Nokia заключила соглашение о переносе своих данных на родину.





Компания, чтобы обезопасить себя и оградить о возможных санкций, будет официально размещать свои данные в Финляндии. Напомним, знаменитая торговая марка Nokia является собственностью китайской компании HMD Global, которая в свою очередь арендовала её на 10 лет у компании Microsoft. Бренд очень изменился с вхождением в экосистему ОС Android.

HMD Nokia смогла не только увеличить продажи, а также вывела их до рекордного показателя, несмотря на кризис в индустрии. Представители компании заявили, что «Nokia будет перемещена в центр обработки данных в Финляндии».

Также стало известно, что смартфоны Nokia получают основные обновления Android и безопасности. Кроме того, данные по моделям Nokia 4.2, 3.2 и 2.2 перемещены в Google Cloud – это хранилище считается самым надежным в Финляндии. Компании также придется перейти на стандарты безопасности данных ЕС.