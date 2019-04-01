Мобильный мир в ожидании смартфона Nokia X71

Ожидаемая новинка внесла полную неразбериху в индустрии. Сначала Nokia X71 планировали показать на международной выставке. Однако посетители MWC не дождались обещанного анонса. Представление нового смартфона перенесли из-за анонса другого устройства 9 PureView.





Ожидаемому аппарату приписывали несколько наименований Nokia X71 и Nokia 8.1 Plus. Теперь оказалось, что именно этот смартфон на глобальном рынке будет продвигаться под другим именем Nokia 6.2. Новый смартфон под названием Nokia X71 смогут купить только жители Тайваня.

Также есть данные о том, что смартфоны Nokia X71 и Nokia 8.1 Plus являются совершенно разными устройствами, которые имеют различные конфигурации камер и процессоры. Возможно, производитель HMD Global проведет вторую презентацию.





Ресурс Gizchina собрал все снимки моделей X71 и 8.1 Plus и сравнил модели. Эксперты уточнили новое коммерческие название новинки — Nokia 6.2. Именно под этим именем аппарат выйдет на мировой рынок. Новинка получила сдвоенную или тройную камеру и дактилоскопический датчик на тыльной стороне панели. Помимо того, устройству приписывают ещё одну особенность – подэкранную фронтальную камеру.

В Nokia запланировали провести официальный анонс новинки 2 апреля, мероприятие пройдет в Тайване. Nokia 6.2 будет оснащен Snapdragon 660 вместо обещанного Snapdragon 710.





HMD Global обещает, что новый смартфон получает заднюю камеру 48 Мп. Во всех камерах будет использоваться Zeiss оптика. Смартфон будет оборудован 6,22-дюймовым дисплеем Full HD +, а также получает поддержку Android 9.