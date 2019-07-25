«Первые» кнопочные телефоны Nokia 220 4G и 105 представлены

История, как известно, повторяется. Разработчики культовых аппаратов решили вернуть историю успеха Nokia. Эти телефоны пользователи даже не ждали. Но вот они появились – показаны кнопочные телефоны Nokia 220 4G и Nokia 105.



Компания HMD Global объявила и цены на модели, итак, Nokia 220 4G можно приобрести за 39 евро, а Nokia 105 – 13 евро.

Телефон Nokia 220 4G является вариантом Nokia 220 с добавленной возможностью работать в сетях 4G. Первая версия модели была представлена в 2014 году. Второй телефон Nokia 105 является также повторением одноименного телефона, который был анонсирован в 2017 году.

Телефон Nokia 220 4G облачен в корпус из поликарбоната, имеет 2,4-дюймовый экран — 160х120 пикселей, 16/24 МБ, поддержку приложений для Facebook и Twitter, FM-радио, VGA-камеру, разъём 3,5 мм, аккумулятор 1200 мАч и др. Телефон выходит в черном и синем корпусах, продажа начинается в августе.

Второй телефон Nokia 105 имеет 1,77-дюймовый экран – разрешение 160х120 пикселей, 4 МБ ОЗУ, FM-радио, фонарик, слот для двух SIM-карт, разъём 3,5 мм, аккумулятор 800 мАч и др. Телефон выходит в синем, черном и розовом корпусах, он также появится в продаже в августе.



