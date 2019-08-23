Nokia решила обновить свои аппараты до Android 10

Известный бренд обновляет все свои Android-смартфоны. В списке обновлений появился сверхбюджетный телефон Nokia 1. Первые аппараты бренда начнут получать обновление в ноябре-декабре 2019 года.



Интересно, что Nokia – это единственная компания, не считая Google, которая обновила все свои модели до Android Pie. Были обновлены даже те модели, которые вышли на рынок в 2017 году. Теперь очередь дошла и до Android 10. Бренд опубликовал список Android-смартфонов, которые получат поддержку десятой версии ОС. В нём 17 аппаратов, начиная с модели Nokia 1 и до Nokia 9. Напомним, Nokia 1 является самым дешевым телефоном бренда.

Первыми обновление получают Nokia 7.1, Nokia 8.1 и Nokia 9, вся линейка аппаратов будут полностью обновлены до Android 10 уже к лету 2020 года. В списке обновлений пока нет двух моделей Nokia 3 и Nokia 5, возможно, компания заявить эти модели позже.

Кстати, HMD Global анонсировала выпуск модели Nokia 105 с 1,77-дюймовым цветным дисплеем. Аппарат облачен в поликарбонатный корпус. Новинка может хранить в своей памяти до 2000 контактов и 500 текстовых сообщений. Размеры аппараты 119х49,2х14,4 мм с весом 73,2 грамм. Аккумулятор 800 мАч позволяет использовать телефон в разговорном режиме до 4 часов и в ожидании 18,2 дня.

