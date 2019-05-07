HTC готовит новый смартфон среднего уровня

Тайваньская НТС давно потеряла свою внушительную долю на рынке смартфонов. Сейчас компания пытается закрепиться на рынке за счёт выпуска недорогих аппаратов. Производитель готовит новый смартфон, который получил MediaTek Helio P35.





Вчера этот аппарат среднего уровня был замечен в базе авторитетного бенчмарка Geekbench. HTC пока для именования своего аппарата использует специальное обозначение – НТС 2Q741, бенчмарк сделал достоянием общественности ключевые технические характеристики новинки.

Новый мобильный аппарат основан на однокристальном чипсете — MediaTek MT6765. Эта платформа более известна под другим обозначением Helio P35. Смартфон НТС имеет внушительный объём памяти ОЗУ — 6 ГБ. Несмотря на скромные характеристики, смартфон получил поддержку Android 9.

Специалисты бенчмарка по итогам тестирования отдали смартфону 897 баллов при однопоточном тестировании, а также 4385 баллов по итогам многопоточного теста. Конечно, эти результаты не являются отличными, они просто говорят о том, что НТС создала смартфон среднего уровня с очень скромными параметрами.





Ранее HTC представила замечательный по всем показателям аппарат HTC U12 Plus, хотя он стал работать медленнее после первого обновления.

На данный момент компания не смогла удержать серьезное падение. В марте НТС добилась определенного замедления ситуации по падению продаж, хотя итоги прошлого месяца оказались вновь неутешительными. Сейчас НТС установила новый антирекорд по показателям. Общая выручка составляет всего $19 млн. НТС не привела данные заработанных средств с распределением их между подразделениями компании. По итогам года падение составляет 72%. Такой результат показывает, что на данный момент НТС добилась финансовых результатов, которые соответствуют лишь уровню средней компании, а не мирового игрока мобильной индустрии.