Появилось официальные изображения смартфона Nokia 2.2

06.06.2019 09:51 Наталья Орлова Клуб: Nokia

Данное мобильное устройство появилось в рамках программы Android One. Компания HMD Global во время специальной пресс-конференции покажет несколько новинок, среди которых особый интерес вызывает модель Nokia 2.2.


Смартфон под кодовым именем Nokia Wasp показали в соцсетях и сообщили, что в продажу модель поступит под именем Nokia 2.2. Пользователям предлагается снимок Nokia 2.2, на нём можно в деталях рассмотреть новинку со всех сторон.

Смартфон Nokia 2.2 получил дисплей с каплевидной «челкой» под фронтальную камеру, есть и одна основная камера. Все технические возможности смартфона пользователи смогут узнать уже 6 июня.

В этот день компания покажет ещё одно устройство, изображение которого ранее поместил у себя на странице индийский инсайдер Мукул Шарма. Он утверждает, что получил снимок новинки от Nokia. На снимке изображена лицевая часть панели неизвестного смартфона Nokia.

Пресс-конференция HMD Global будет проходить в Риме, пока не сообщается, сколько новых моделей покажут представители компании. Возможно, компания запускает на мировой рынок ранее анонсированную модель Nokia X71, она уже продается в Китае. В этой модели разработчик максимально увеличил размер дисплея, который занимает 93% пространства лицевой панели.

Напомним, ранее инсайдеры заявляли, что модель Nokia X71 на глобальном рынке будет продвигаться под названием  Nokia 8.1 Plus, но эта новость не получила официального подтверждения.


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