Смартфон Honor 9X получает четыре функции

Смартфон Honor 9X – это один из самых интересных коммуникационных аппаратов этого сезона. Предыдущая серия Honor 8X пользовалась большой популярностью и достигла хороших показателей в продажах. Теперь компания готова объявить, что очередной представитель серии может похвастаться четырьмя обновленными функциями.



Почетный президент компании Чжао Мин показал Honor 9X в упаковке и сделал важные заявление, модель 9X получает следующие улучшения:

— мощные игровые характеристики;

— длительное время автономной работы;

— более быструю обработку задач;

— улучшенное качество камеры.

Новый телефон оснащен восьмиъядерным процессором Kirin 810 с 7 нм. Игровые функции поддерживаются благодаря чипсету нового поколения и ПО GPU Turbo 3. Устройство имеет тройную камеру, основная – 48 Мп с сенсорным моделем Sony. В телефоне установлена всплывающая камера. Также имеется сканер отпечатков пальцев. Скорость загрузки приложений увеличивают технологии Ark Compiler и EROFS. Пока не известна ёмкость аккумулятора, хотя предполагается, что она составляет не менее 4000 мАч.

Компания на специальном мероприятии 23 июля готовит показ моделей Honor 9X и 9X Pro. Напомним, ранее один из пользователей выложил ролик YouTube, где он показал видео распаковки нового смартфона.

