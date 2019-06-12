Компания Huawei должна пересмотреть свои планы

Крупнейшему китайскому производителю придется все-таки умерить аппетиты по завоеванию глобального рынка. Ранее компания успешно конкурировала с такими монстрами Apple и Samsung, так, Huawei уже опередила яблочников, а в ближайшее время должна была стать успешнее, чем южнокорейский производитель.





Теперь в руководстве Huawei заговорили о необходимости пересмотра своих будущих планов. Наступление китайская компания осуществляла пошагово, она должна была обойти Samsung в конце 2019 года, как заявил топ-менеджер Шао Янг. Действительно, до начала торговой войны между США и Китаем компания Huawei демонстрировала прекрасную динамику поставок, теперь ей придется отказаться от первоначального плана или этот процесс будет более длительным.

Негативно сказалось в темпе роста выпуска смартфонов и оборудования 5G то, что теперь в США мобильные аппараты под брендами Huawei и Honor не будут поставляться. Власти Соединенных Штатов также отказались от покупки китайского оборудования для строительства системы 5G в стране.





Снижаются продажи смартфонов Huawei и Honor и на европейском рынке. Только в Германии продажи сократились на 50%, например, в крупнейших сетях Saturn и Media Markt были на половину урезаны поставки китайских телефонов. По мнению Роланда Квандта – известного инсайдера, осторожные немецкие пользователи опасаются проблем, которые могут возникнуть с обновлением ОС смартфонов Huawei. Если доля смартфонов Huawei на германском рынке смартфонов в начале первого квартала составляла 26%, то сегодня она упала до 6%.



