В продаже появились умные часы Honor MagicWatch 2

Новые умные часы MagicWatch 2 будут иметь огромный успех, уверены разработчики Honor. Ведь первая модель MagicWatch стала популярной и браслет быстро раскупался. Суббренд Huawei выпустил вторую модель за рекордные 14 дней.





Сегодня уже в продаже появились долгожданные смарт-часы — 42 -миллиметровая модель оценивается за $170, а за 46-миллиметровую модель придется заплатить $180. Пока часы доступны только в Китае, очень скоро начнутся продажи часов и в других региональных рынках.

Браслет позволяет следить за определенными ситуациями с помощью датчиков акселерометра, гироскопа, а также геомагнитного и оптического датчиков. Он позволяет определять сердечный ритм и давление воздуха. Следить за сном можно с помощью TruSeen 3.5, а опция TruRelax отслеживает события в течение всего дня. Часы работают 14 дней от аккумулятора 455 мАч.

Технические характеристики смарт-часов MagicWatch 2: 1,2-дюймовый дисплей AMOLED с разрешением 390x390 пикселей – у одной модели, а также 1,39-дюймовый дисплей AMOLED с разрешением 454x454 пикселей – у второй модели.

В комплектации имеются чипсет Huawei Kirin А1, поддержка Bluetooth 5.1, Android 4.4 и выше. Встроенная память 2 ГБ. Водонепроницаемый корпус до 50 метров глубины.

Размеры часов: 45,9х45,9х10,7 мм и вес — 41 г.

Размеры: 41,8х41,8х9,4 мм и вес — 29 г.