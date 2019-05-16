Реальные снимки Honor 20 Pro просочились в сеть

Грядущий смартфон станет самой бюджетной версией флагманского аппарата Huawei P30 Pro. Напомним, 21 мая ожидается официальный показ смартфона Honor 20 Pro. На торжественном мероприятии, который будет посвящен выходу новинку, ожидаются ещё сюрпризы. Однако компания пока не комментирует эти слухи.





Если пристально рассмотреть Honor 20 Pro пользователи смогут найти много схожестей с Huawei P30 Pro. Как и у старшей модели, камера заднего вида, а также светодиодная вспышка в младшей модели находятся в верхнем левом углу, а фронтальная камера размешена в 6,4-дюймовом экране.

Дактилоскопический датчик расположен на правой части — под кнопкой питания. В корпусе можно увидеть также микрофон и динамик, разъёмы USB Type-C, а вот 3,5 мм разъём в Honor20 Pro не предусмотрен.





Нельзя забывать, что эта модель позиционируется в качестве лучшего камерофона. В комплектацию задней и передней камер включены следующие элементы:

Камера 16 Мп с ультраширокоугольным объективом

Камера 48 Мп Sony IMX 586

Камера 8-мегапиксельная с функцией телефото и 3-х кратным оптически зумом

Камера 2-мегапиксельная с f / 2.4

Камера 32 Мп фронтальная.

Всего в оптической системе аппарата будут присутствовать камеры с четырьмя типами объективов: стандартный, телеобъектив, широкоугольный и макрообъектив. Кроме того, диафрагма основной камеры составляет F/1,4, эта камера поддерживается системой оптической стабилизации картинки.





Напомним, до официального представления моделей Honor 20 есть немного дней – дебют намечен на 21 мая. Анонс состоится в Лондоне, кстати, производитель проведет свое мероприятия сразу после широкого показа линейки смартфонов OnePlus 7, которая также обещает стать сенсацией этого года.



