Honor 10 Lite получил обновление EMUI 9.1

Телефон среднего класса Honor 10 Lite уже продается на мировом рынке. С июля пользователи смогли получить обновление на территории Китая, а с августа обновление EMUI 9.1 стало доступно по всему миру, так, обновление стартовало с Индии.



Какие новые возможности предлагает данная версия обновления:

— обновление для графического процессора Turbo 3.0;

— улучшены игровые опции телефона;

— снижается энергопотребление на 10%;

— появилась файловая система EROFS;

— увеличивается скорость произвольного чтения на 20%;

— обновление позволяет экономить 2 ГБ объём памяти.

Обновление для Honor10 Lite можно запросить через меню настроек. Разработчик предупреждает, что обновление будет проходить поэтапно и несколько недель.

Напомним, характеристики Honor 10 Lite: 6,21-дюймовый экран — 2340x1080 пикселей, Huawei Kirin 710, 3 ГБ ОЗУ, 32/64 ГБ ROM, GPU Turbo 2.0, Android 9 и EMUI 9 и др.

