Honor 10 Lite получил обновление EMUI 9.1

Телефон среднего класса Honor 10 Lite уже продается на мировом рынке. С июля пользователи смогли получить обновление на территории Китая, а с августа обновление EMUI 9.1 стало доступно по всему миру, так, обновление стартовало с Индии.
Какие новые возможности предлагает данная версия обновления:
— обновление для графического процессора Turbo 3.0;
— улучшены игровые опции телефона;
— снижается энергопотребление на 10%;
— появилась файловая система EROFS;
— увеличивается скорость произвольного чтения на 20%;
— обновление позволяет экономить 2 ГБ объём памяти.
Обновление для Honor10 Lite можно запросить через меню настроек. Разработчик предупреждает, что обновление будет проходить поэтапно и несколько недель.
Напомним, характеристики Honor 10 Lite: 6,21-дюймовый экран — 2340x1080 пикселей, Huawei Kirin 710, 3 ГБ ОЗУ, 32/64 ГБ ROM, GPU Turbo 2.0, Android 9 и EMUI 9 и др.