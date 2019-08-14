В России стали популярными фитнес-браслеты Honor Band

В компании уверены, новинку по цене 2990 рублей будет раскупать быстро. По сообщению пресс-релиза компании, фитнес-браслет Honor Band 5 очень нравится пользователям, так, в Китае за пять дней продаж было реализовано вся стартовая позиция браслетов.



Компания провела в Москве презентацию, которая посвящена российскому релизу Honor Band 5. В новой версии Honor Band 5 появилась функция по определению уровня насыщения крови кислородом. Для этого в комплектации устройства появился специальный датчик оксигенации крови.

Официально продажи Honor Band 5 в России начинаются 16 августа, браслет будет предлагаться в трех цветных вариантах: черном (метеорит) синем (полночный) и розовый (коралл).

В Китае Honor Band 5 представлен вместе со смартфоном Honor 9X 23 июля. Новый Band 5 измеряет уровень кислорода и усталость в крови, делает физической формы человека.



