Продажи Honor 9X Pro стали рекордными

На рынке уже в первый день релиза был отмечен рекорд по продажам Honor 9X и Honor 9X Pro – было раскуплено более 300 000 аппаратов. Эти аппараты среднего уровня считаются доступными по своей цене для большинства пользователей. Предполагается, что до конца сентября будет продано более 3 млн. телефонов по всему миру.



В Европу серия Honor 9X попадет с некоторыми изменениями, например, сканер отпечатков пальцев в телефоне расположен сзади. Разработчики не объяснили, почему они пошли на такие изменения. В любом случае использование сканера отпечатков пальцев обеспечивает безопасность и удобство.

Основные характеристики и цены на телефоны Honor 9X: 6,59-дюймовый Full HD + — 2340х1080 пикселей, процессор Kirin 810, память – 4-6 ГБ / 64-128-256 ГБ, расширяемая память до 512 ГБ с microSD, аккумулятор 4000 мАч, Android 9 и EMUI 9.1.1, поддержка двух сим-карт. задняя камера 48 МП и фронтальная 16 МП. Размеры: 163,1х77,2х8,8 мм и вес — 206 г.

Цены на версии телефона Honor 9X:

— 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ памяти 1399 юаней или $203;

— 6 ГБ RAM + 64 ГБ памяти 1599 юаней или $232;

— 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти 1899 юаней или $276.

Цены на версии Honor 9X Pro:

— 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти 2199 юаней или $312;

— 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти 2399 юаней или $340.

