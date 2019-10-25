Продажи смартфонов Honor 9X и 9X Pro стартовали

Мировые продажи Honor 9X и 9X Pro ожидались давно, ведь домашние продажи побили все рекорды. Первой страной продаж китайских новинок стала Россия. Этот дуэт получает платформу Kirin. Кроме того, в аппаратах будут доступными приложения Google.



Ещё одним сюрпризом для пользователей станет наличие в телефонах серии Honor 9X сканера отпечатков пальцев. Напомним, в китайских версиях сканеры размещены в боковом креплении, а в международных вариантах они находятся на задней панели. Кроме того, будет анонсирована ещё одна модель в этой серии – это Honor 9X Premium.

Рекомендованные цены на телефоны;

— Honor 9X 4 ГБ / 128 ГБ за 16 990 рублей;

— Honor 9X Premium 6 ГБ / 128 ГБ за 18 990 рублей.

Основные характеристики Honor 9X и 9X Pro: 6,59-дюймовый Full HD + экран — 2340x1080 пикселей, восьмиядерный процессор Kirin 810, поддержка Android 9 и EMUI 9.1.1, а также двух сим-карт. Задняя камера 48 МП со светодиодной вспышкой, ещё одна камера 2 Мп и фронтальная – 16 Мп. Зарядная батарея 4000 мАч с быстрой зарядкой в 10 Вт. Размеры телефонов: 163,1х77,2х8,8 мм и вес — 206 г.



