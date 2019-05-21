Китайский производитель отменил показ Honor 20 Pro

Презентация линейки Honor 20 пройдет без флагманского аппарата Honor 20 Pro. Сообщается, что компания не успела организовать сертификацию своего камерофона в Великобритании. Сегодня в Лондоне покажут только базовую модель.





Известный инсайдер Роланд Квандт утверждает, что компания знала о проблеме. По его словам, новые аппараты все же выйдут с Android, также они получают поддержку интерфейса EMUI.





Ещё вчера инсайдеры слили в сеть некоторые подробности Honor 20, который получил поддержку супербыстрой зарядки на 22,5 Вт, ёмкость аккумулятора – 3750 мАч. Стандартный флагман оснащен 6,26-дюймовым экраном, фронтальной камерой 32 Мп. Основная камера состоит из четырех датчиков. Одна из камер Sony IMX586 имеет 48 Мп разрешение, вторая сверхширокоугольная 16 Мп. Основная камера делает снимки в режиме замедленной съёмки с частотой 960 к/с и 720p разрешением.

Смартфон поддерживает технологии GPU Turbo, Virtual 9.1 Surround Sound. Флагман выходит в трех цветных оболочках: черный, белый и синий. Параметры автономности флагмана: просмотр видео — 13 часов, разговорный режим — 24 часа.





Компания готова провести официальный дебют Honor 20 в Лондоне сегодня, несмотря на обострения ситуации вокруг Huawei.



