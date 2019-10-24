Huawei продолжает увеличивать продажи смартфонов

Китайская компания Huawei бросает вызов Америке. Производитель и не собирается прогибаться под санкции США. Huawei наоборот увеличивает продажи смартфонов по всему миру, а запрет на торговлю в США даже подстегнул китайцев. Результаты продаж свидетельствуют, Huawei не сильно пострадала от американских ограничений.





Как отмечают в компании, на конец октября продажи китайских смартфонов превысили 200 миллионов шт., а в мае продажи превысили 100 миллионов. Несмотря на жесткие санкции правительства США по сравнению с предыдущими годами компания Huawei, судя по промежуточным итогам, снова значительно увеличила рост продаж.

Ещё в 2015 году технологическому гиганту удалось легко преодолеть рубеж в 100 миллионов. Затем этот рекорд Huawei побила уже в октябре 2016 года, в сентябре 2017 года и июле 2018 года. Супер рекордный рубеж 200 миллионов компания в этом году преодолела в октябре.

Компания Huawei быстро начинает сокращать разрыв со своим основным соперником Samsung. Однако до сих пор будущее Huawei остается неопределенным. Аналитики ждут результаты продаж таких аппаратов как Huawei Mate 30 и Honor. За второе место в рейтинге продаж будет ожесточенная схватка между Huawei и Apple, которая выпустила iPhone 11. Однако свои продажи Huawei может увеличить за счет своих поклонников в Китае. После санкций США заметно, что китайские пользователи стали больше покупать продукцию Huawei.



