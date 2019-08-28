Honor 30 получит круглый дизайн камеры

В сети появилось изображение смартфона Honor в концептуальном дизайне, судя по снимку, модель получит круглый отсек для системы камер. Конечно, эта идея не является новой в мобильном мире. Однако Huawei рассматривает возможность сделать её потоковой.





Предполагается, что после использования такой камеры в серии Mate 30 компания Huawei может переместить её в свой суббренд. Первым телефоном с круглым дизайном может стать Honor 30. Предполагается, что утечка изображения принадлежит Honor 30. Напомним, снимок Honor с круглым дизайном камеры опубликован в Weibo. Внутри круглого модуля находятся четыре камеры.

Модель Honor 20 Pro о многих тестах показала себя в качестве лучшего камерофона, которая сможет составить конкуренцию с известными топовыми моделями.

Один из представителей Honor 30 будет иметь поддержку 5G. Об этом ранее заявил глава суббренда Жао Минг. По его словам в серии Honor 30 будет модель с поддержкой 5G – именно эта модель станет знаковой среди новичков Honor. Серия Honor V20 вышла в продажу только в декабре 2018 года. Поэтому новую серию можно ожидать к концу года.

Как будет выглядеть новый Honor 30 и какие технические характеристики он имеет на данный момент неизвестны. Ясно лишь то, что процессор Kirin 990 будет включен в комплектацию телефона. Также ясно, что концепцию круговой камеры китайский производитель в будущем будет использовать широко.



