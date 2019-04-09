Глава Xiaomi рассказал о планах компании

Генеральный директор китайского производителя Лей Цзунь встретился со студентами университета Цинхуа. Глава Xiaomi в ходе этой встречи поделился будущими планами компании, а также рассказал, какие мобильные аппараты от Xiaomi будут поставляться на рынок через десять лет.





Лей Цзунь также официально заявил, что его компания не будет соперничать в Huawei в сфере ценовой политики. Так, Xiaomi не намерен направлять все свои ресурсы на создание люксовых аппаратов. Топ-менеджер добавил, что высокая стоимость продукта не гарантирует того, что смартфон является качественным.

Как он отметил, в Xiaomi разработана стратегия развития компании по выпуску смартфонов для сетей пятого поколения. В ближайшие десять лет компания будет заниматься созданием смартфонов по проекту AIoT с функциями искусственного интеллекта и доступом к высокоскоростному интернету. При этом новая стратегия относится именно к выпуску смартфонов.





Напомним, Xiaomi занимается производством самого широко ассортимента электронных товаров. Однако компания выпускает не только мобильные телефоны. Производитель представляет свою марку в 100 отраслях. Разработчик начинал с копирования сторонних решений, а сегодня генерирует собственные. На рынке электроники инновационные продукция Xiaomi занимает огромную долю. Компания первой выпустила на рынок мобильный аппарат с двухчастотным GPS – смартфон Xiaomi Mi 8 считается одним из успешных проектов китайцев.Осторожная политика компании пока приносит свои плоды: пока Xiaomi удалось избежать скандалов и неприятных ситуаций, которые сопровождают других гигантов Huawei и Meizu.





Лэй Цзюнь отметил, теперь Xiaomi будет работать по системе 5G + AI + IoT (пятое поколение сети – супер интернет – искусственный интеллект).