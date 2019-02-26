Отмечается рекордная продажа Xiaomi Mi 9

Китайская компания зафиксировала, что первая поставка флагманских смартфонов в местные магазины распродана за рекордные 53 секунд. Теперь остальным пользователям придется дожидаться следующей партии поставок, которые стартуют лишь 5 марта.





Напомним, 25 февраля в Китае начались первые продажи Xiaomi Mi 9. Продажи были организованы как в фирменных магазинах, так и через онлайн площадки. Так, на ресурсе JD количество предзаявок уже превысило один миллион заявок.

Начались продажи в 10.00, а закончились в 10.01 из-за того, что на складе больше не остались смартфоны. Первый объём поставок не был рассчитан на такой спрос. Новый представитель Xiaomi Mi официально продемонстрирован на выставке Mobile World 2019. Если сравнить новинку с Mi 8, то аппарат получил несколько инновационных решений.





Было ясно, учитывая численность жителей страны, что компания легко преодолеет миллионный барьер в 24 часа, но на этот раз миллионный барьер преодолен за минуту.

Основная модель Xiaomi Mi 9 с 128 ГБ оценивается за $446, версия для европейцев 6/64 ГБ стоит 449 евро, а с 6/128 ГБ — 499 евро. Сразу после домашнего релиза ожидается начало продаж в Европе в ближайшее время.