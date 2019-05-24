InterDigital может спасти Huawei от американской агрессии

Сегодня китайский производитель Huawei испытывает колоссальные проблемы по «вине» американских властей. Поочередно партнеры компании сворачивают с ней сотрудничество. Однако Huawei неожиданно обрел спасителя в лице InterDigital. Возможно, мечта китайцев стать крупнейшим в мире продавцом и быстро расти на глобальном рынке и осуществятся. Хотя Huawei уже решила закрыть свои зарубежные магазины.





Билет на успешное будущее компании может предоставить InterDigital, которая имеет запатентованное в США производство по выпуску оборудования для беспроводных сетей. Эта компания длительное время разрабатывает беспроводные технологии новейшего поколения и получает патенты на них в ведомствах США. Представители InterDigital заявили, что их технологии могут использовать и инженеры Huawei на коммерческих условиях, это дает шанс для Huawei продолжать работу в сегменте 5G в Америке.

Американским властям нужно будет каждый раз через суды запрещать подобные соглашения сторон. Конечно, США – не банановая республика, такие «хитрости» не могут долго приносить плоды. Скорее всего, Huawei будет вынуждена уступит США, как ранее это сделала компания ZTE.





Беды китайской компании продолжаются, оператор Vodafone, который является крупнейшим поставщиком услуг мобильной связи, заявил, что прекращает продажу смартфонов под брендом Huawei. Причиной разрыва стало то, что Huawei переходит на использование собственных нано-карт для премиум телефонов серии Mate 20, поддержка Micro SD будет осуществляться только в телефонов начального и среднего уровня. Компании Vodafone и Huawei должны были сотрудничать в основном в сфере обслуживания телефонов в сетях 5G в Великобритании.

