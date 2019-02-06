Какими будут особенности Xiaomi Mi 9?

Инженеры компании превратили эту ожидаемую модель в слайдер, а также аппарат оснащен инновационной камерой. Новинка будет работать в сети пятого поколения с использованием Snapdragon 855.





На днях произошла утечка, в сети появились первые снимки Xiaomi Mi 9, а затем и визуальный рендер аппарата. Все эти утечки показали, что модель Mi 9 имеет форм-фактор слайдера с возможностью поддержки 5G. Ранее стало известно, что смартфон получает аккумулятор 5000 мАч. Цена аппарата соответствует его флагманским характеристикам — $1040.

Аппарат получает 6,4-дюймовый AMOLED – 2880Х1440 пикселей, основная оптика будет четырехмодульной, фронтальная камера 26 Мп, флагманский чип Snapdragon 855, память 6-10/128-512 Гб. В дисплей будет встроен датчик отпечатков пальцев. Корпус аппарата защищен по стандарту IP68.





Напомним, 2018 год прошел для Xiaomi интересно. Производитель может похвастаться рекордными продажами по всем направлениям, открытием магазинов и выходом на фондовый рынок. Поэтому выход Xiaomi Mi 9 считается весьма естественным. Однако выпуск китайского смартфона за $1040 даже с учётом уникальных характеристик некоторые аналитики считают пока невозможным. Сейчас в мобильном мире спрашивают, является ли Mi 9 реальным продуктом?