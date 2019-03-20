Представлено важное обновление для Xiaomi Mi 9

Сейчас китайский производитель решает проблемы с поставками на рынок аппаратов Xiaomi Mi 9, которые в день первого релиза стали дефицитом. Одновременно компания выпустила обновление для международной версии.





Обновление PFAEUXM вышло под кодовым обозначением 10.2.15.0. Объём файла 520 МБ. Теперь в программном обеспечении исправлены уязвимости в системе безопасности, обеспечена стабильность, а также улучшена производительность телефона. Обновление уже можно получить через раздел «Настройки».

Кроме этого, Mi 9 получил одну из интересных возможностей другой новинки Black Shark 2 – это поддержка технологии DC dimming. Она позволяет регулировать яркость и нагрев OLED-экранов. Также инновационная технология позволяет смягчить нагрузку на глаза пользователя во время эксплуатации смартфона. Данной технологией заинтересовались также в компании Meizu, которая также решила реализовать комфортную функцию в своих прототипах.





Технические особенности Xiaomi Mi 9: 6,39-дюймовый дисплей – 1080х2280 пикселей, 8-ядерный Snapdragon 855, 6/8/128 ГБ, версия Explorer Edition — 12/256 ГБ, поддержка dual SIM, Android 9 и MIUI 10, основная оптика 48 Мп, фронтальная – 20 Мп, считывание отпечатков, беспроводная и быстрая зарядка, батарея 3300 мАч и др.