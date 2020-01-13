Засветился Meizu 17 с прекрасным оформлением

Новый грядущий китайский любимец оформлен в духе смартфона Meizu 16s. Первые живые фотографии нового смартфона Meizu 17 уже появились. Ранее оценить в полной мере снимки нового телефона не позволяли специальные маскировочные чехлы. Теперь на рендерах можно полюбоваться обликом модели без защитного аксессуара.





Хотя эти снимки, как предупреждают инициаторы утечек, не являются официальными. Однако изображения смартфона свидетельствуют, что китайская компания сохранила преемственность дизайна своих смартфонов в полной мере.

Смартфон Meizu 17 будет оснащен квадрокамерой, рамки экрана будут немного меньше, а основная камера получит четыре датчика. Напомним, Meizu 16s укомплектован 48-мегапиксельной камерой, новый флагман будет оснащен более мощной оптикой – камерой 64 или 108 Мп. Возможно, одна из модификаций из новой серии будет поддерживать мобильную связь пятого поколения.

Напомним, с выпуском этой новинки компания Meizu намерена еще больше охватить европейский рынок. Новинки будут предлагаться как в рознице, так и через интернет-магазины.



