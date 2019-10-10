Самый доступный флагман Realme X2 Pro

Флагманские устройства доступны не для каждого пользователя из-за высокой цены премиум продуктов. Realme X2 Pro стал популярным телефоном последних дней. Чтобы представлять свои флагманские аппараты по выгодней цене крупнейшие производители создали свои подразделения, например, Huawei выпускает телефоны под брендом Honor, а Xiaomi смартфоны Redmi.



Другой китайский бренд Realme пытается отелиться от OPPO, чтобы разработать флагман с собственным интерфейсом. Так, бренд готовит выпуск флагмана нового поколения под названием Realme X2 Pro. Ранее в этой серии были выпущены модели Realme X, X2 и XT.

Новая модель получает невероятный сканер считывания отпечатков пальцев. Датчик имеет скорость сканирования 90 Гц, а в будущем он будет действовать со скоростью сканирования 135 Гц. Это позволяет считывать рисунок отпечатка за 0,23 сек.

Продажи модели стартуют 15 октября в Европе. Флагманское устройство Realme X2 Pro будет использовать топовый процессор Snapdragon 855+, экран имеет традиционный вырез, структура камеры – 4-х модульная. Этот смартфон будет самым дешевым флагманским смартфоном на рынке.

