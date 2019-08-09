В сеть попали фото смартфона OnePlus 7T Pro

Новый смартфон под брендом OnePlus должен выйти только в ноябре. На Weibo опубликованы живые фотографии смартфона, который предположительно является OnePlus 7T Pro. Хотя на снимках трудно рассмотреть новинку.





На фото заметно, что на дисплее нет привычных вырезов, а нижняя рамка, кажется, более узкой, чем у предшественников. Экран по бокам загнут, а фронтальная камера – выдвижная. На задней панели имеется основная трехмодульная камера, расположенная вертикально в центральной части, светодиодная вспышка размещена ниже. На задней панели не замечен сканера отпечатков, возможно, он находится подэкраном. OnePlus 7T Pro работает на платформе Snapdragon 855 Plus.

Корпус смартфона будет представлен в новых цветовых решениях. В новой линейке будут представлены две модели OnePlus 7T Pro и OnePlus 7T. Напомним, разработчики OnePlus нацелены на улучшение аппаратных возможностей смартфона, а не на конструктивных изменениях. Данная фотоутечка показывает, что производитель не изменил и на этот раз свою политику.