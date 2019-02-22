Выход Xiaomi Mi 9 очень обрадовал будущих владельцев Mi 8

Производитель не обещал удешевление моделей Xiaomi Mi 8 после выпуска очередного флагмана Mi 9, хотя потенциальных пользователей «старой» версии ожидает прекрасные бонусы.





Компания не сдержала свое же обещание, более того, снижение цены Xiaomi Mi 8 оказалось существенным. Новый король флагманов пока не доступен каждому поклоннику китайской модели Xiaomi Mi из-за космической стоимости.

После анонса Xiaomi Mi 9 охотников купить любимую модель в свежей версии и с существенными улучшениями будет много, но истинных поклонников со средним достатком производитель тоже решил не обделять. Xiaomi готова поддержать высокий спрос на прошлогоднюю версию Mi 8.

Напомним, менеджер по новым продуктам компании Ван Тенг в январе заявил, что старые версии Xiaomi больше не будут предлагаться по льготной цене и в распродажах. Но компания удешевила Xiaomi Mi 8 на $74, при этом это только первая подобная акция, предполагается, что последуют и другие.





Важно помнить, что удешевление Mi 8 коснется лишь аппаратов, которые имеют подэкранный датчик отпечатков, а прежняя цена этого аппарата превышает базовую стоимость Xiaomi Mi 9. Теперь вышеназванную модель можно купить за $371. Есть и вторая приятная новость – модель Xiaomi Mi 8 SE получает обновление Android 9.