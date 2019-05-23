Прошел тестирование Vivo Z5x с мощной батареей

Китайский производитель готовится к выпуску нового смартфона Vivo с батареей-монстром. Возможно, компания выпустить ожидаемую новинку в Индии.





Один из менеджеров показал возможности телефона с помощью ролика, который был размещен в Weibo. Он пользовался телефоном 2 дня в разговорном режиме и у него осталось ёще 13% заряда в телефоне. Также он провел за игрой 13 часов, только после этого смартфон отключился.

Vivo Z5x впервые в истории компании получает аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Смартфон также имеет процессор Snapdragon 710, объём ОЗУ составляет 8 ГБ — подобная комбинация давно доказала свою успешность. В устройстве поддерживается Android 9. Vivo Z5x оснащен 6,53-дюймовым HD-экраном. Также телефон ожидается в некоторых европейских странах.



