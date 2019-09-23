OPPO Reno Ace - самый обсуждаемый телефон в индустрии

Этот аппарат поражает всеми своими функциями. За последний период OPPO Reno Ace продолжает оставаться самым интересным телефоном для пользователей и экспертов. На этом фоне представители OPPO поделились некоторыми своими решениями, например, самой быстрой технологией зарядки смартфона.



Модель Reno Ace, которая получила сертификацию TENAA, будет использовать эту новую технологию. Благодаря инновационному методу быстрой зарядки мощностью 65 Вт аккумулятор 4000 мАч может достичь нужного уровня заряда всего за 25 минут.

Напомним, модель Reno Ace имеет следующие особенности: 6,5-дюймовый дисплей Full HD + — 2400х1080 пикселей, восьмиядерный Snapdragon 855 Plus, Adreno 640 GPU, память 12/256 ГБ, поддержка Android 9 и ColorOS 6.1, а также Dual sim. Камеры 2, 13 и 48 Мп, фронтальная – 16 Мп, разъём для наушников, датчик отпечатков и др. Размеры телефона составляют 161,0х75,7х8,7 мм с весом 200 г.



За последнее время OPPO получила сертификации TENNA для трех своих разных телефонов. Марку называют самым агрессивным производителем в мобильном мире за этот год. Сейчас OPPO готовит анонсы аппаратов с двумя разными кодами — PCHM00 / PCHT00, предполагается, что эта одна модель для двух разных регионов.

