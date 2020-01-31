Компании Apple, Huawei, Honor и Xiaomi сокращают поставки

Уже перестали отгружаться китайские смартфоны во многие региональные рынки, Россия также в этом списке, на отечественный рынок ведущие производители телефонов из Поднебесной прекратили поставки из-за китайского коронавируса. Хотя на данный момент поставки отложены лишь на две недели.





Ведущие компании заявили, что популярные смартфоны временно не будут поставляться в Россию из-за вспышки коронавируса в Китае, как сообщают СМИ. Напомним, Китай уже объявил карантин в стране и приостановке авиасообщений.

Речь, прежде всего, идёт о китайских компаниях, хотя и продукция американской компании Apple не будет продаваться, напомним, она собирает свои айфоны на китайских заводах. Пользователи не смогут также купить новые смартфоны Huawei, Honor, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo.

Хотя поставки были отложены и ранее из-за новогодних каникул в Китае, теперь их лишь продлили до 10 февраля. Компании заявили, что задержка продлится и дальше.

Российские продавцы китайских товаров рассказали, что не надо опасаться огромного дефицита электроники. Как правило, задержка была спланирована и карантин может быть ослаблен. Возможно, скоро международные и российские поставки возобновятся.