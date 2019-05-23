В России появился смартфон ZTE Blade A5 2019

Отечественные пользователи могут стать владельцами новинки, заплатив всего 6490 рублей. ZTE Blade A5 оснащен 5,45-дюймовым дисплеем с разрешением 1440x720 пикселей. Этот китайский смартфон является представителем нового поколения телефонов ZTE – первый аппарат компании на однокристальной Unisoc (Spreadtrum) SC9863A и с поддержкой Cortex-A55.





Другие технические особенности ZTE Blade A5: объём памяти 2/16 ГБ, разъём для microSD позволяет увеличить внешнюю память до 256 ГБ. На задней части установлена камера 13 Мп с диафрагмой F/2,0, а фронтальная 8 Мп с диафрагмой F/2,4. Телефон не получил дактилоскопический датчик, но предлагается разъём 3,5 мм для подключения наушников.

ZTE Blade A5 работает на аккумуляторе 2600 мАч, в смартфоне поддерживаются MicroUSB, Bluetooth 4.2, FM-радио и др. Смартфон получился скромным по техническим параметрам, но отличается стабильностью в использовании.



