Отличный камерафон Xiaomi Mi 9 Explorer Edition

Новый представитель Xiaomi Mi будет иметь четыре задние камеры. Именно такой оптической системой также оборудован Samsung Galaxy A9. Свою серию Xiaomi готовится представить 20 февраля.





Камерофон Xiaomi уже засветился на ресурсе Igeekphone. Судя по картинке, он имеет четырехмодульную камеру. Модель Mi 9 Explorer Edition является премиальной. Именно эта версия смартфона будет иметь прозрачную заднюю крышку. Такую панель получила и прежняя модель Mi 8 Explorer Edition.

В оптической системе Mi 9 Explorer Edition камеры расположены в левой верхней части вертикально. Одна из камер получает времяпролетный модуль – ToF. Возможно, в наборе оптики будет и черно-белый датчик.

Премиальный Mi 8 Explorer Edition имеет некоторые отличия от базовой модели, например, эта версия использует систему трехмерного сканирования лица, а также дактилоскопический сканер под экраном. Данный сканер работает в любой части экрана.





Компания объявила рекомендованную цену новых аппаратов Xiaomi. Флагманский Xiaomi Mi 9 будет стоить $515, а премиальная версия Mi 8 Explorer Edition оценивается за $740.

Напомним, ранее утверждалось, что Xiaomi удалила из новой серии модель Explorer Edition, чтобы избежать путаницы. Но потом производитель вернул в линейку премиальную модель.