Появился первый чехол для Xiaomi Mi 9

К сожалению, его невозможно будет приобрести в рознице. Именно этот чехол был создан в ограниченном количестве в качестве рекламного элемента. Компания уже обнародовала первые снимки уникального именного аксессуара.





Xiaomi изготовила необычный и яркий защитный чехол для своей новинки - флагманского телефона Xiaomi Mi 9. На одном из снимков аксессуар демонстрирует так называемое «лицо» компании Рой Ванг, который является послом Доброй воли от ЮНИСЕФ. После публикации снимков появились вопросы относительно цены и возможности покупки чехла.

Глава Xiaomi Лей Цзунь заявил, что чехол изготовлен всего в нескольких экземплярах для вручения ограниченному кругу лиц. Его получат сам посол Рой Ванг и несколько знаменитостей в качестве подарка.





Также компания подтвердила, Xiaomi Mi 9 появится в продаже 20 февраля. Как отмечается, что новая модель является самой красивой и производительной в коллекции смартфонов производителя. Напомним, Xiaomi Mi 9 будет оборудован дисплеем с каплевидным вырезом для фронтальной камеры. Данный смартфон отличается качественной основной тройной оптической системой. Ранее камера аппарата успешно прошла тестирование и получила прекрасные баллы.