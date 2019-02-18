У Xiaomi Mi 9 обнаружилось еще одно достоинство

Ожидаемый китайский смартфон может стать в истории производителя самым лучшим музыкальным телефоном. Интересно, что разработчик раскрывает лучшие стороны своего аппарата поэтапно.





Xiaomi Mi 9 получает прекрасные усилители и динамики, которые покрыты материалом, усиливающий низкие частоты и звук. Глава компании Лэй Цзюнь заявил, что новинка получает качественные «высоколинейные» излучатели 12х17 мм. Они будут поддерживать технологию Super Linear Magnet. Ранее компания обнародовала характеристики камер смартфона.

Звук в Xiaomi Mi 9 будет настраиваться с помощью технологии MiSound, а усилители NXP Smart PA работают по новой запатентованной технологии.

Напомним, модель Mi 9 на данный момент получила очень впечатляющие свойства. До сих пор остается загадкой лишь цена этого флагмана Xiaomi, хотя до официального показа остается всего два дня.





В линейке Xiaomi Mi 9 ожидается и версия Lite с SoC Snapdragon 710, вот цена этого телефона уже известна — $235. Этот смартфон ожидается в марте. Предполагается, что у младшего представителя будет немало поклонников. Модель Mi 9 Lite также ждет коммерческий успех. Характеристики Xiaomi Mi 9 Lite: 6,3-дюймовый экран IPS - 2280х1080 пикселей, до 6/128 ГБ, двойная основная камера 32 Мп и др.