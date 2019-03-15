Продажи Xiaomi Mi 9 SE и Mi 9 Explorer Edition отменены

Все пользователи, ожидавшие выпуск моделей Xiaomi Mi 9 SE и Mi 9 Explorer Edition, расстроились. Ранее сообщалось, что эти новинки компания начнет продавать в Китае, а релиз стартует 14 марта.





К сожалению, поставки так и не начались. Xiaomi отмену продаж объяснила тем, что компания не смогла организовать поставки из-за технических проблем в сфере логистики.

Две модели из новой серии привлекли достаточно пристальное внимание пользователей. На все опасения относительно нехватки аппаратов Генеральный директор компании заверил, у Xiaomi достаточный объём запасов. Все проблемы с переносом даты продаж новых аппаратов будут решены.

Кроме того, глава Xiaomi Линь Бин также уточнил, что модели из линейки SE больше не появятся в продаже. Xiaomi Mi 9 SE является последним представителем этой серии. В Xiaomi выразили недовольство аппаратами из серии SE, они продаются не очень активно.





Напомним, Xiaomi Mi 9 SE является новейшим топовым смартфоном с небольшим экраном. В компании отмечают, что производство флагманских аппаратов с небольшими экранами становятся более затратными для компании. Конечно, такой аппарат будет немного дороже, а большинство пользователей на данный момент охотно покупают аппараты среднего сегмента. В Xiaomi сомневаются, что можно пробудить желание у пользователей покупать дорогие аппараты в ближайшее время.