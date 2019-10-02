Сколько стоят компоненты iPhone 11 Pro Max?

Пользователи часто спорят о цене комплектующих нового смартфона, они пытаются угадать их стоимость. Но все они едины во мнении, что Apple занимается накруткой цен на свои новинки. Какой компонент iPhone 11 Pro Max стал самым дорогим?



Конечно, трудно объяснить, почему даже самый крутой, но обычный с виду телефон от Apple стоит тысячу долларов. Ежегодно эксперты «раздевают до нитки» одного представителя премиального сегмента, чтобы полностью получить комплектацию продукта и изучить каждую деталь. Хотя все эти «расследования» не могут точно определить стоимость деталей, ведь специалисты могут назвать лишь примерную стоимость компонентов смартфона. На этот раз ресурс TechInsights изучил начинку iPhone 11 Pro Max.

Важно отметить, что стоимость компонентов айфона с объёмом памяти 512 ГБ не может считаться себестоимостью продукта. В этой линейке самым дорогим компонентом iPhone признана тройная камера, а не дисплей. Цена данного комплектующего составляет $73,5 – это на 40% дороже, чем камера iPhone XS Max. Если ранее компания тратила на производство экрана $80, закупая его у Samsung, то в этом году компания решила сэкономить. Она сама создала дисплейные матрицы, хотя и потеряла на качестве изображения.

Стоимость компонентов iPhone 11 Pro Max с 512 Гб:

— внешняя память 512 ГБ — $58;

— оперативная память — $11,5;

— неэлектронные детали, например, стекло — $58;

— модем — $25,5;

— зарядная батарея — $10,5;

— беспроводные интерфейсы — $10,5.

Совокупная стоимость всех компонентов iPhone 11 Pro Max на 512 ГБ составляет $490 долларов, что на $50 дороже, чем компоненты iPhone XS Max. Получается, что Apple не смогла сократить затраты на производство своих iPhone.

