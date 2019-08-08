Случайно рассекречена дата выхода iPhone 11

Во время пресс-конференции, которая была посвящена итогам прошедшего квартала компании SoftBank Mobile, глава компании Кен Мияучи неожиданно объявил о том, что Apple начнет продавать новые iPhone 11 с 20 сентября этого года.





Эксперты не сомневаются, что была обнародована реальная дата, которая полностью соответствуют политике Apple. В прошлом году новые iPhone XS и XS Max появились в продаже также 21 сентября. Эту информацию представитель SoftBank Mobile озвучил в рамках обсуждения нового японского закона о телекоммуникациях. Напомним, он вступает в силу с 1 октября.

Компания Apple планирует провести 10 сентября пресс-конференцию, которая будет посвящена анонсу новинок. Американский производитель начнет 13 сентября приём предварительных заказов, а поставки по традиции стартуют ровно через неделю.

Напомним, SoftBank является японским телекоммуникационным гигантом и занимает 69- е место в списке крупнейших компаний мира По данным Forbes, общий капитал компании в 2016 году составлял 67,1 млрд. долларов.



