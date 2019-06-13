Смартфон Huawei Mate 30 может получить поддержку ОС Hongmeng

Новая фирменная операционная система Hongmeng, которая стала приятным результатом для китайцев в американо-китайской торговой войне. Компания Huawei готова анонсировать свою платформу в октябре. Неприятность неожиданно принесла приятные ожидания для разработчика, предполагается, что китайцы благодаря новой платформе смогут продать больше смартфонов, чем планировалось.





Аналитики высказываются ещё позитивнее, мнения относительно будущего Huawei не такие уж мрачные. Если ОС Hongmeng появится на рынке в октябре, то компания сможет реализовать более 2,25 миллиона аппаратов с поддержкой новой прошивки.

Сейчас положение нормализовалось и бывшие партнеры компании начали осторожно восстанавливать связи с Huawei. Пока власти США не установили четкую процедуру слежения за экспортом китайских товаров в страну, а уже работающая глобализация не позволяет контролировать весь рынок. Кроме того, технологическая автономность многих компаний позволяет им игнорировать некоторые запреты. Таким образом, политика смогла противостоять бизнесу.

Восстановление связей станет причиной увеличения объёмов производства смартфонов. Однако до осени не должны быть приняты новые санкции против Huawei, и только тогда эти прогнозы сбудутся.

Пока Huawei очень хорошо мотивирована, а выпуск Hongmeng сделает компанию ещё увереннее. Ожидаемый анонс и большие объёмы продаж Huawei Mate 30, особенно перед традиционными праздниками, могут вывести компанию вновь в лидеры на рынке.