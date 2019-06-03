В сентябре выйдет Huawei Mate 30 с домашней ОС



Поддержку собственной платформы может получить название HongMeng OS или Ark OS. Программный продукт будет подготовлен к 22 сентябрю. Напомним, китайская компания вот уже в течение двух лет представляет популярную серию Mate, которая обновляется ежегодно в октябре.



Как всегда ряд флагманских аппаратов Huawei Mate будет обновлен осенью, в серии выходят Mate 30 и Mate 30 Pro. Обновленные модели будут оснащены домашним однокристальным процессором Kirin, а ПО будет поддерживаться фирменной проприетарной операционной платформой HongMeng. Возможно, из-за выпуска собственной ОС и компания перенесла на сентябрь выход серии аппаратов Huawei Mate 30. Ведь другие партнеры компании отказались работать с ней и предоставить свою программную поддержку.

Huawei в ответ на санкции со стороны США сразу же зарегистрировала марки HongMeng и Ark OS. Официальные представители заявили, что у Huawei есть своя мобильная операционная поддержка, эта система позволяет заменить разработчику в смартфонов ОС Android. Кстати, ранее Huawei опровергла утверждение о том, что операционная система ARK работает на 60% быстрее, чем Android.





Компания TSMC подтвердила, что приступила к массовому коммерческому производству однокристальных процессоров Kirin 985 для китайских смартфонов. Данный чипсет основан на технологическом процессе 7nm + второго поколения, он создается методом EUV — литография в жестком ультрафиолетовом диапазоне.



