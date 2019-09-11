Объявлены российские цены на новые iPhone

В России предзаказ начинается с 18 сентября, россияне заранее смогли получить информацию от подразделения компании Apple рекомендованные цены на новые iPhone 11, Pro и Pro Max. Новые представители линейки iPhone 11 будут предлагаться в четырёх цветовых вариантах: тёмно-зелёный, серебристый, золотой и «серый космос».





Цены на аппараты новые iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max будут отличаться по объёму памяти 64/256 ГБ и 512 ГБ, а они следующие:

1. iPhone 11 Pro с 64 ГБ — 89 990 рублей

2. iPhone 11 Pro с 256 ГБ — 103 990 рублей

3. iPhone 11 Pro с 512 ГБ — 121 990 рублей

4. iPhone 11 Pro Max с 64 ГБ — 99 990 рублей

5. iPhone 11 Pro Max с 256 ГБ — 113 990 рублей

6. iPhone 11 Pro Max с 512 ГБ — 131 990 рублей.

Новый iPhone 11 будет доступен в следующих цветах: фиолетовый, зелёный, жёлтый, чёрный, белый и красный с объёмом памяти64/128 и 256 ГБ, итак, цены:

1. iPhone 11 64 ГБ — 59 990 рублей

2. iPhone 11 128 ГБ — 64 990 рублей

3. iPhone 11 256 ГБ — 73 990 рублей.

Предзаказ начинается в пятницу 13 сентября в 15:00 по московскому времени, а глобальная продажа стартует через неделю — в пятницу 20 сентября.

Самой интересной моделью в линейке считается iPhone 11 Pro Max. По мнению специалистов – это лучший iPhone на сегодняшний день. Телефон оснащен 6,5-дюймовым дисплеем Super Retina XDR OLED – разрешение 2688х1242 пикселей, а яркость экрана 1200 нит. Новый IPhone оснащен шестиядерным чипсетом Apple A13 Bionic. В аппарате используется трехместная задняя камера.