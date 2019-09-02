Технические подробности и цены новых iPhone 11

Своего торжественного анонсирования ожидают следующие модели: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. С выпуском iPhone X в 2017 году компания Apple начала устанавливать высокую цену на свои новые iPhone. Тогда модель Х предлагалась за $999 в базовой комплектации. Этот эксперимент можно назвать успешным, все-таки модели Apple пользователи выбирали даже за такую высокую цену.



К сожалению, iPhone 11 не является дешевым телефоном. Компания Apple готова представить три айфона, все они не имеют 3D Touch, однако получают улучшенный Face ID, который имеет увеличенный угол сканирования. Также корпуса iPhone 11 получили оформление в радужных цветах. Apple изменила обозначение XR на чёткое и простое имя — iPhone 11.

Новая модель iPhone 11 будет предлагаться за $749, телефон оснащен 6,1-дюймовым LCD-экраном, процессором A13 и 4/64 ГБ, ёмкость батареи — 3110 мАч. Цена модели iPhone 11 Pro составляет $999, телефон сможет работать с Apple Pencil. Преемник iPhone XS получает 6 ГБ RAM, процессор A13 и аккумулятор 3190 мАч. Цена iPhone 11 Pro Max составляет $1099, модель является полным аналогом iPhone 11 Pro. Телефон получает батарею мощностью 3500 мАч.

Возможно, в общую комплектацию своих аппаратов Apple положит адаптер 18 Вт и Lightning/USB-C – кабель для быстрой зарядки. Напомним, оформление предзаказов стартует 13 сентября, мировая продажа начинается 20 сентября.



